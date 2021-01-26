В Украине впервые выявили случай заболевания хантавирусом, который проявляется у людей в форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом (смертность около 12%) либо кардиопульмонального синдрома (смертность 36%).

Как выяснилось, вирус подхватил житель Дрогобыческого района Львовской области, пишет издание Zaxid со ссылкой на главного санитарного врача Львовщины Наталия Тимко.

На днях в больницу обратился мужчина с жалобами на высокую температуру, незначительные кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице и мышцах. У пациента заподозрили острое инфекционное вирусное заболевание - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызванную хантавирусом.

У мужчины отобрали материал для исследования и отправили в лабораторию Центра общественного здоровья в Киев. Исследования подтвердили, что мужчина заражен именно хантавирусом.

Переносчики хантавируса - крысы. Человек может подхватить инфекцию, если дотронется до крысы или продуктов ее жизнедеятельности. От человека к человеку болезнь передается редко. Заболевший не знает точно, где и как он мог заразиться, но вспоминает, что в доме у него были крысы.

Мужчина сначала лечился в областной инфекционной больнице, потом его направили во Львовскую областную клиническую больницу, поскольку он имел серьезные проблемы с почками, однако сейчас его уже выписали домой.

Чтобы избежать заболеваний, которые могут передавать грызуны, врачи советуют при работе с землей надевать перчатки, чаще мыть руки, бороться с грызунами в доме и хозяйстве. Также необходимо тщательно мыть овощи, фрукты, консервацию, которые до употребления хранились в подвале или погребе.

Ранее "Страна" писала о том, что коронавирус забрал жизнь 2,65% всех умерших в 2020 году украинцев.

Также мы сообщали, что в ВОЗ не рассчитывают победить коронавирус в 2021 году.