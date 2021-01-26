Сегодня, 26 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №3612 о народовластии через Всеукраинский референдум, который ранее одобрил профильный Комитет парламента.

Соответствующее решение поддержали 255 нардепов во время заседания Рады.

Отметим, что 226 голосов (их бы хватило для принятия - Ред.) дали "слуги народа". Им накануне голосования в чат прислал сообщения глава фракции Давид Арахамия с требованием проголосовать за законопроект, иначе отказавшихся ждет исключение. Ещё 20 голосов добавила группа-сателлит "слуг" Доверие, ещё 9 - дали внефракционные.

Данный законопроект позволяет выносить на референдум вопросы об изменении территории Украины. Перед голосованием за законопроект нардепы провалили правку депутата Матусевича. Он предлагал дополнить эту норму утончением, что на референдум можно ставить вопрос только относительно изменения территории Украины путём ее увеличения. Но депутаты эту правку не поддержали. То есть, теоретически, на референдум смогут вынести вопрос об уменьшении территории Украины.

Так же нардепы сегодня приняли в целом и закон № 4499 о допуске на территорию Украины иностранных военных подразделений и частей для участия в многонациональных маневрах. "За" этот закон проголосовало 325 народных депутатов.

Напомним, законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" президент Владимир Зеленский зарегистрировал 9 июня 2020 года. Глава государства определил его как неотложный.

18 июня прошлого года Рада поддержали в первом чтении президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. "За" проголосовали 252 нардепов.

Ранее "Страна" подробно анализировала, для чего президентской партии "Слуга народа" нужен этот закон.