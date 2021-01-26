С 1 апреля 2021 года в Украине заработает новая Программа медицинских гарантий, включающая перечень услуг, которые пациенты могут получать бесплатно, за счет государства. В нее войдет лечение окнозаболеваний.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 26 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Во втором и четвертом кварталах 2021 года планируется добавить и расширить перечень пакетов, которые будут применяться. У нас новая Программа медицинских гарантий начнется с 1 апреля 2021 года", - сказал Степанов.

В рамках программы государство финансирует перечень определенных услуг через Национальную службу здоровья Украины, которая заключает договоры с учреждениями специализированной медицинской помощи.

В Программу медицинских гарантий добавят такие пакеты:

химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях.





терапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей.





лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных стационарных условиях.

"Это полностью новый пакет, он применяется и будет введен, потому что там есть соответствующее специфическое лечение, которое требует детализации. Его лучше ввести отдельным пакетом, мы планируем сделать это с 1 апреля этого года", - прокомментировал министр третий пакет.

По его словам, также будут повышены соответствующие тарифы по указанным пакетам.

"Если, например, на услуги по химиотерапевтическому лечению у нас тариф был 17 843 гривен, то в этом году мы хотим установить уже 25 529 гривен с соответствующими коэффициентами. Коэффициенты применяются для лечения детей и взрослых. Например, за готовность оказывать медицинскую помощь детям до 18 лет будет соответствующий коэффициент к этой сумме 3, 55%", - сообщил министр.

Напомним, по данным Мизндрава, в Украине болеют онкологией миллион человек.

Также мы писали о том, что ежегодно от рака умирают до 80 тысяч украинцев.