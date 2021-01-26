В Украине с 16 января всю сферу обслуживания перевели на украинский язык.

Процесс этот не обошелся без скандалов и насилия. В некоторых случаях тотальная украинизация, как и предполагала "Страна", обернулась запугиваниями со стороны националистов, вандализмом и лишением бизнеса русскоговорящих украинцев.

Всего за десять дней действия новой нормы закона случилось пять подобных скандалов. Три из них коснулись непосредственно предпринимателей - и все трое либо потеряли бизнес, либо вынуждены были приостановить его работу.

"Страна" разбиралась в первых последствиях украинизации сферы услуг.

Наезд на "Артель у Машковичей" в Одессе

Магазин еврейской кухни в Одессе атаковал "мовный патруль", который возглавил местный активист Демьян Ганул. Националисты пришли "закрывать" заведение после того, как владельцы посмели опубликовать рекламный пост о доставке хинкали на украинском языке, но русскоязычной раскладкой.

Кстати другие записи "Артели" тоже на русском языке, стилизованном под одесский говор. По всей видимости, эту фишку здесь решили видоизменить с учетом пресловутого закона об украинизации сферы услуг, по которому любая коммуникация с клиентами должна происходить на государственном языке.

В комментариях под постом ресторана одним из первых отозвался одесский активист Сергей Стерненко, зарезавший человека несколько лет назад. "Посмотрим, как вы поработаете после локдауна. Издевательства над языком вам так просто не пройдут, был у меня такой сон", - оставил свой комментарий националист.

После этого поста остальные сторонники Стерненко и Ганула заявили, что заведение ждет расправа за издевательство над украинским языком. Хоть закон не прописывает никаких требований к грамотности и разрешает использовать даже суржик.

"Артель у Машковичей" грозились сжечь, а на владельцев кулинарии посыпались угрозы физической расправы. В комментариях пугали "учебным пожаром" и оставляли предупреждения, публикуя фото нацистов с подписью "Мовный патруль" и "А мы к вам".

После этого владелица бизнеса Ирина Машкович обратилась в посольство Израиля, СБУ и РОВД Малиновского района, но угрозы ей все еще поступают. Ей звонят с разных номеров в том числе и вечером. О продаже хинкали речи уже нет, теперь стоит вопрос о том, как выжить, признается мать двоих детей Машкович.

В настоящее время ее бизнес закрыт, а тот, кто подначивал к расправе над заведением, опубликовал пост с благодарностью:

"Харчевня, которая насмехалась с государственного языка - закрылась.

Друзья, прежде всего хочу поблагодарить каждого, кто принимал участие в информационном давлении. Вы чудесные.

Эта история стала показательной, издеваться над украинским и законами Украины никто не будет!

Кто следующий?", - написал Демьян Ганул.

Атака на владельца кофейни в Киеве

Еще в один языковой скандал попал владелец кофейни Coffee Uncle Alex на Позняках Алексей Тулый, который 16 января, в день украинизации сферы обслуживания, написал пост на суржике.

В своей Instagram-сториз он опубликовал пост, в котором назвал происходящее "разговорным цирком".

"А добрі деееееень Сьогодні розпочинаемо размовний ци(ы)рк. Будемо балакать на украйонській молві. Нагадую, надягайте маски, не намагайтесь пролизты в приміщення кав'ярні. Будьте адекватні на скільки це можливо. Дяяяяякуемо".

После этого поста ему искусственно снизили рейтинг на Google и заставили публично извиняться. Из раздела "общепита" кофейня перешла в сферу "общественных туалетов". Были слухи о продаже заведения, но они оказалось неправдивыми.

Чтобы снизить волну хейта, Алексей Тулый удалил шуточные посты и опубликовал объявления в официальном стиле. Сильного эффекта эти посты уже не имели, потому что в соцетях в отношении владельца и кофейни началась травля.

Под каждым постом на Facebook насчитываются сотни комментариев с оскорблениями и угрозами скорой физической расправы. Другие защитники языка начали писать жалобы омбудсмену.

Уже 17 января, то есть через день после поста, Алексея заставили принести публичные извинения на камеру. Кстати, это не новая мера, которой привыкли пользоваться националисты. Помимо простого извинения радикалы любят издеваться над людьми, ставя их на колени и обливая зеленкой, как это было в Запорожье с 14-летней девушкой.

передають pic.twitter.com/83u38mxJ9s — Машингвер фігляра, краще вже не буде (@14peremoga88) January 17, 2021

"Я, Тулый Алексей Петрович, обращаюсь к вам с тем, что я осознал свою ошибку. Я погорячился. Насколько могу говорю на украинском и дальше буду. Подобного не повторится. Извините!", - сказал он на видео.

В кадр попали трое мужчин в одежде защитного цвета, которые прикрывали лица балаклавами. У одного из них на груди висела сумка, похожая на оружейную. То есть понятно, что извиняться владельца кофейни заставили угрозами. Однако правоохранительные органы это не смутило.

"Закрыли" ветклинику за скидки русскоязычным

Один из недавних языковых скандалов спровоцировала 50%-скидка для русскоговорящих клиентов, которую предоставила владелица ветеринарного центра "Западный" в Мариуполе.

Таким образом женщина решила выразить свой протест "языковым законом", который ограничивает ее профессиональную деятельность.

"В связи с евроинтеграцией Украины, увеличением тарифов и налогов, а также принятием закона о применении украинского языка в сфере обслуживания, в ЦВП Западный по четным числам каждого месяца, при озвучивании просьбы об обслуживании на русском языке, скидка на все виды услуг 50%", — написала владелица ветклиники Галина Лекунова на своей странице в Facebook (сейчас пост недоступен).

После этого вандалы разрисовали здание ветклиники баллончиками, оставив националистические призывы к расправе "Смерть врагам", "Последнее предупреждение", "Дальше больше", "Смой кровь с рук", "Мы следим за тобой". В атаке на ветеринарную клинику Лекунова винит "патриотически настроенных граждан".

Семья ветеринара столкнулась с круглосуточными угрозами и бесконечными пожеланиями смерти. "В клинике жуткий запах нитрокраски, все животные в стационаре в жутком стрессе, очевидно, стучали в окна. Мовные борцы с котятами и щенками, настоящие герои!" - написала Галина Лекунова в Facebook.

Из следующих постов Галины становится известно, что и ее националисты склоняли к извинениям.

Впрочем, женщина заявила, что не собирается говорить слова, к которым ее вынуждала "оголтевшая травившая ее толпа". Она извинилась перед владельцами помещения, которое арендует, перед коллективом, который "попал под этот дикий шабаш", а также перед своей семьей.

"Простите, я не подозревала, что моя страна настолько больна. Я с ужасом осознала, какое звериное нутро у людей с милыми, добрыми лицами на фотографиях", - написала она.

Местная полиция открыла уголовное производство по ст. 296 УК Украины (хулиганство), а ветеринар из Мариуполя тем временем продолжает защищать себя и свою семью от радикалов.

Женщина признается, что не знает, кто оплачивает бешеное количество ботов, набежавших в комменты и кто дал команду "фас" радикалам. Она предлагает блокировать провокаторов. И отдельно обращается к тем, кто продолжает кошмарить ее и бизнес.

"Для тех, кто продолжает угрожать поставить меня на колени, поправить челюсть и прочее. Не буду врать и писать, что я вас не боюсь. Я обычная женщина, у меня нет круглосуточной охраны и двухметрового забора. Да, мне страшно. Да, возможно такая запись у вас и появится, я не смогу противостоять толпе. Но, знаете, я пережила 90-е. Я видела сотни таких молодых и дерзких мужчин, которые считали себя царями жизни и вершителями судеб. Те, очень немногие из них, которые дожили до сегодняшнего дня, живут как мышки, потихоньку выкашливая остатки былой славы. А об остальных никто и никогда не вспоминает. Несмотря на надписи "Вечная память" на их могилах.

Всем сил и терпения!", - написала она.

Наезд на преподавателя из НПУ Драгоманова

На закрытии бизнеса Стерненко и Ко не остановились. Защитники украинизаторского закона добиваются увольнения профессора НПУ имени Драгоманова Евгении Бильченко, которая раскритиковала норму об украинизации сферы услуг у себя в Facebook.

Бильченко написала, что "этот закон - лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии", которой стала Украина. По ее словам, попытки отстоять хотя бы свою систему знаков недостаточны: так мы сами себя обрекаем на лузерство, на выпрашивание того, что и так нам принадлежит по праву.

Она заявила, что теперь принципиально будет говорить в магазинах по-русски. И хоть годами на автомате говорит на мове, ей больно смотреть, как "испуганно перестраивается под новый маразм бедный непобедимый народ".

В соцсетях преподавателю начали писать оскорбления и угрозы, националисты запустили кампанию не только по ее дискредитации, но и добиваются увольнения Бильченко из вуза.

Как видим, на ниве онлайн-травли - все тот же радикал Стерненко, который чуть ли не под каждым постом педуниверситета Драгоманова пишет однотипную фразу: "Почему у вас работает Бильченко, которая пропагандирует русский мир и называет российско-украинскую войну гражданской?".

По традиции ему на подмогу подключаются и другие.

Бильченко уже записала видеообращение к президенту Зеленскому, в котором заявила, что ей намекают на скорое увольнение из вуза.

Она также оставила пост, в котором пишет, что беседовала с ректором НПУ Виктором Петровичем Андрущенко. Несмотря на давление, он дал заверение, что лично увольнять преподавателя не собирается.

"Я критикую закон не потому, что не знаю украинского языка, а потому что он дискриминирует права не только русскоязычных украинцев, но и украиноязычных. Он фактически уничтожает и украинский и русский языки. Со времен античной демократии, законом являлась правовая норма, которая принимается в результате критического обсуждения и поддается дискуссионному переосмыслению. И это основа европейской системы ценностей. В какой стране есть запрет на рациональную критику закона?", - сказала она в эфире телеканала "Наш".

Атака на последнюю русскую школу в Херсоне

Украинизация формирует не только раскол в обществе на языковой почве, она создает предпосылки для создания культуры доносов. А это приведет к тому, что закон будут использовать для сведения личных счетов и устранения конкурентов, считает политолог Андрей Золотарев. Как это произошло в отношении единственной русскоязычной школы в Херсоне.

Так, 16 ноября 2020 года, некий Ярослав Попович прислал жалобу в Институт языкового омбудсмена о том, что директор "Школы гуманитарного труда" Артем Кияновский дает интервью о школе на русском языке и сайт учебного заведения тоже функционирует на русском языке.

Записка содержала скриншот со ссылкой на Youtube.

После такой жалобы в начале января 2021 года школа получила письмо от мовного омбудсмена Тараса Креминя о государственном контроле и проверке учебного заведения, которая якобы "нарушает закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Однако педагогический коллектив школы заявил о "беспрецедентном давлении, осуществляемом структурами, выполняющими надзирательные функции "чистоты нации и мовы", с целью лишения горожан законного права обучать детей на русском языке". И даже обратился к судьям Конституционного суда и народным депутатам.

По мнению директора учебного заведения Артема Кияновского и всего педколлектива, последнее в регионе учебное заведение с русским языком преподавания просто пытаются закрыть.