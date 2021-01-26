Накрывшая Украину непогода оставила без электроснабжения 269 населенных пунктов в 12 областях. Автоматическая защита ЛЭП срабатывала из-за сильных порывов ветра, дождя, мокрого снега, обрушившихся на некоторые регионы Украины в ночь на 26 января. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

"Обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях, а именно: Полтавская - 77 н.п., Житомирская - 40, Киевская - 37, Львовская - 37, Черниговская - 24, Винницкая - 13, Черкасская - 13, Днепропетровская - 8, Волынская - 8, Одесская - 6, Кировоградская - 4 и Херсонская - 2", - детализируют в ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики назвали регионы Украины, которые во вторник накроет снегопадом и дождями.

Также мы сообщали, что в Карпатах выпало до метра снега и началась метель, синоптики предупредили об опасности схода лавин.