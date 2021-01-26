Украина может полностью восстановить авиасообщение, которое было принято приостановить в марте прошлого года из-за пандемии, с 2023 года.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью РБК-Украина, опубликованном во вторник, 26 января.

По его словам, в этом году Украина может выйти на половину объемов авиаперевозок от уровня 2019 года, который был самым успешным для авиации.

"Мы рассчитываем, что в этом году при условии, что все будет двигаться по прогнозируемой плоскости, если успешно пойдет программа по вакцинации и страны будут открываться, если не будут появляться очередные штаммы коронавируса или новые всемирные волны эпидемии, мы выйдем на половину объемов авиаперевозок от 2019 года. Напомню, что 2019 год был самым успешным для авиации, больше всего пассажиров было перевезено. Уже в 2022 году - примерно на три четверти, и тогда уже в 2023 году по таким прогнозам полностью восстановим тот объем, который был до пандемии", - заявил министр.

В то же время он добавил, что ожидания и прогнозы постоянно меняются. "Если раньше Международная ассоциация воздушного транспорта IАТА говорила о том, что объем перевозок полностью восстановится на 2023 год, то уже теперь у них прогнозы на 2024", - сказал Криклий.

Криклий также добавил, в 2020 году Украина вышла на менее чем треть (28%) от объема перевозок пассажиров в 2019 году.

Напомним, ранее министр инфраструктуры рассказывал, что Украина может восстановить авиасообщение со странами Евросоюза уже в первом квартале 2021 года.

Также мы писали, что Украина наладила регулярное авиасообщение с Северной Македонией.