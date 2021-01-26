Суд по иску Портнова запретил отмечать в Киеве памятные даты, связанные с лицами, причастными к Холокосту
Суд в Киеве по иску юриста Андрея Портнова отменил ранее приостановленное решение Киевсовета о праздновании памятных дат, связанных с лицами, причастными к Холокосту, сотрудничеству с нацистами и военным преступлениям.
Об этом Портнов сообщил в Telegram-канале.
"Судебный процесс проходил почти год при консультативной и экспертной поддержке руководителя еврейского комитета Украины Эдуарда Долинского. Иск удовлетворен в полном объеме", - сообщил Андрей Портнов.
По его словам, по решению суда в Киеве запрещено отмечать памятные даты:
Ивана Полтавца-Остряницы - нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, главы украинских казаков-нацистов;
Васыля Левковыча - коменданта украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора еврейских погромов, палача пяти тысяч евреев и тысяч поляков;
Уласа Самчука - антисемита, издателя газеты "Волынь", участника уничтожения евреев Ровно;
Василя Сидора - военного преступника, бойца батальона "Нахтигаль", оберцугфюрера 201-го батальона шуцманшафт, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения в Беларуси;
Юрия Липе - нацистского коллаборанта, автора идеи о государственной важности эякуляций украинцев и яйцеклеток украинок;
Владимира Кубийовича - нацистского коллаборанта, активного функционера дивизии СС "Галиция";
Андрия Мельника, нацистского коллаборанта, организовавшего вспомогательную полицию в оккупированном Киеве;
Васыля Галасы, организатора еврейских погромов, участника уничтожения польского населения.
Напомним, что в феврале прошлого года Киевсовет принял постановление о праздновании памятных дат и юбилеев. Однако в нем оказалось много спорных с исторической точки зрения имен: помощники нацистских лидеров и коллаборанты, антисемиты и лояльные гитлеровцам украинские политические деятели.
Также мы сообщали, что Еврейская конфедерация Украины не поддержала Киевгорсовет в принятии такого постановления.