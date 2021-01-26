Суд в Киеве по иску юриста Андрея Портнова отменил ранее приостановленное решение Киевсовета о праздновании памятных дат, связанных с лицами, причастными к Холокосту, сотрудничеству с нацистами и военным преступлениям.

Об этом Портнов сообщил в Telegram-канале.

"Судебный процесс проходил почти год при консультативной и экспертной поддержке руководителя еврейского комитета Украины Эдуарда Долинского. Иск удовлетворен в полном объеме", - сообщил Андрей Портнов.

По его словам, по решению суда в Киеве запрещено отмечать памятные даты:

Ивана Полтавца-Остряницы - нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, главы украинских казаков-нацистов;

Васыля Левковыча - коменданта украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора еврейских погромов, палача пяти тысяч евреев и тысяч поляков;

Уласа Самчука - антисемита, издателя газеты "Волынь", участника уничтожения евреев Ровно;

Василя Сидора - военного преступника, бойца батальона "Нахтигаль", оберцугфюрера 201-го батальона шуцманшафт, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения в Беларуси;

Юрия Липе - нацистского коллаборанта, автора идеи о государственной важности эякуляций украинцев и яйцеклеток украинок;

Владимира Кубийовича - нацистского коллаборанта, активного функционера дивизии СС "Галиция";

Андрия Мельника, нацистского коллаборанта, организовавшего вспомогательную полицию в оккупированном Киеве;

Васыля Галасы, организатора еврейских погромов, участника уничтожения польского населения.

Напомним, что в феврале прошлого года Киевсовет принял постановление о праздновании памятных дат и юбилеев. Однако в нем оказалось много спорных с исторической точки зрения имен: помощники нацистских лидеров и коллаборанты, антисемиты и лояльные гитлеровцам украинские политические деятели.

Также мы сообщали, что Еврейская конфедерация Украины не поддержала Киевгорсовет в принятии такого постановления.