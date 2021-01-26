Трамп открыл Офис бывшего президента во Флориде для "защиты американского народа"
Бывший президент США Дональд Трамп открыл свой офис во Флориде, куда уехал, когда покинул свой пост. Там будут заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями экс-главы государства.
Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы Трампа сообщает Fox News.
В пресс-релизе учреждение назвали "Офисом бывшего президента. "Трамп отныне и навечно будет защитником американского народа", - говорится в заявлении.
Напомним, бывший лидер США долго не появлялся на публике со дня инаугурации нового американского президента Джо Байдена - 20 января. И лишь пару дней назад он впервые пообщался с журналистами после того, как покинул свой пост.
Также мы писали, что Трамп в последние дни на посту главы государства активно обсуждал с ближайшим окружением создание новой политической партии, которую он хотел бы назвать Патриотической партией США. Однако позже он отказался от этой затеи.