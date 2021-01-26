Бывший президент США Дональд Трамп открыл свой офис во Флориде, куда уехал, когда покинул свой пост. Там будут заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями экс-главы государства.

Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы Трампа сообщает Fox News.

В пресс-релизе учреждение назвали "Офисом бывшего президента. "Трамп отныне и навечно будет защитником американского народа", - говорится в заявлении.

Напомним, бывший лидер США долго не появлялся на публике со дня инаугурации нового американского президента Джо Байдена - 20 января. И лишь пару дней назад он впервые пообщался с журналистами после того, как покинул свой пост.

Также мы писали, что Трамп в последние дни на посту главы государства активно обсуждал с ближайшим окружением создание новой политической партии, которую он хотел бы назвать Патриотической партией США. Однако позже он отказался от этой затеи.