Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что в 2021 году планете не удастся избавиться от коронавируса, несмотря на масштабную вакцинацию.

Об этом со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана пишет "Синьхуа".

Райан не считает, что мир должен считать уничтожение или искоренение этого вируса критерием успеха. Отвечая на вопрос, станет ли Covid-19 эндемичным, Райан сказал, что в обозримом будущем охват вакцинацией не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции.

Сообщив, что странам мира, вероятно, не стоит рассчитывать на избавление от вируса в 2021 году, Райан напомнил, что в истории человечества "мы смогли победить только одну болезнь на планете - оспу".

"Мы все-равно должны стремиться к достижению контроля над вирусом", - заявил представитель ВОЗ.

Напомним, ВОЗ против обязательной вакцинации от коронавируса при международных поездках.

Также мы писали о том, что ВОЗ обвинила Китай в промедлении в первые дни пандемии коронавируса.