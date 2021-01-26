Вчера, 25 января, фракция "Слуги народа" собралась на вечернее заседание.

Первый вопрос - назначение Юрия Витренко министром энергетики. Второй - исключение из рядов "слуг" нардепа Александра Дубинского, который в январе попал под санкции США - якобы за вмешательство в выборы.

Ради этого к депутатам приехал президент, который предложил Дубинскому покинуть фракцию. Но тот отказался, мотивируя тем, что ни во что не вмешивался, а санкции ввели по доносу "соросят" - в том числе из фракции "Слуг".

Что происходило на заседании - "Страна" рассказывала в материале Подвесили Дубинского, думают по Витренко. Чем закончилось заседание "Слуг народа" в день рождения Зе.

Также нам удалось получить видео, как фракция обсуждала исключение Дубинского уже после того, как уехал президент.

Приводим текстовую расшифровку выступления Дубинского и реплик его коллег из зала (видео - в конце материала).

Дубинский: Когда я участвовал в этой несчастной пресс-конференции с Деркачом, я не занимался выборами, я обвинял там Порошенко. И речь шла на выступлении исключительно о Порошенко и Гонтаревой и украденных ими миллиардах. И когда эти санкции вводились, прошло после этого уже почти полтора года. И уже полгода как были введены санкции против Деркача. И говорить, что было вмешательство в выборы - просто смешно.

Откуда это все появилось? Это стало механизмом шантажа украинского депутатского корпуса, украинской власти, конкретно президента, который реализовывается через так называемых активистов, которых я называю аферистами. В данном случае - из Центра противодействия коррупции. Как бы это смешно ни казалось, но товарищи системно пишут доносы на всех нас, передают эти доносы иностранным государствам, инициируют введение санкций против украинских депутатов, приводя там абсолютно фейковую информацию, что легко доказать, посмотрев на их аргументы.

Для меня абсолютно понятно, что это называется государственная измена - доносы в органы других стран. Представьте себе, если вы в Штатах была структура, которая писала бы доносы на американских чиновников в другие страны, сколько бы они лет сидели в тюрьме? 80, 100?

И когда я говорю о Центре противодействия коррупции, я хочу, чтобы вы увидели слайды. Потому что эти слайды принципиальны. Вот ребята, которые вмешиваются в выборы по-настоящему. И которые х...ачат именно вас. Потому что они провели кампании уже против 141 депутата. Есть проект - называется "Серпом по рейтингу". Они собирают деньги, типа донаты на то, чтобы дискредитировать 141 депутата партии "Слуга народа". Собирали деньги в соцсетях, рассказывали, какие эти депутаты негодяи.

Речь не о Дубинском. Речь о 80% партии "Слуга народа". Это первое.

Второе - и самое важное. Дискредитируют они не только депутатов отдельно, а и саму фракцию. Потому что вот они провели две кампании в разгар местных выборов, собрали на нее деньги и шести с половиной миллионам избирателей показывали, какая партия "Слуга народа" негодяи. И почему за нее нельзя голосовать. Вот это называется "вмешательство в выборы". Вот за это нужно вводить санкции.

Почему я говорю, что это угроза национальной безопасности? Потому что это не просто активисты... Самое важное в том, что один наших членов фракции участвует в написании доносов. Более того, сам себя документирует, когда публикует об этом информацию.

Как это происходит? Вот пост Шабунина (глава ЦПК - Ред.) от 23 сентября 2020 года (Дубинский показывает на экран). Вот тройка: Боррель, еврокомиссар по внешней безопасности, Каленюк (представитель ЦПК - Ред.), Радина (депутат от "Слуги народа" - Ред.) и Шабунин. И они там с гордостью рассказывают, что передали доносы на украинских депутатов. Первая фамилия - Арахамия. "Будем добиваться санкций против "шестерок" олигархов и агентов Кремля" (цитирует пост Шабунина).

Что это такое? Когда человек, обладая статусом нардепа, пишет доносы на своих коллег в иностранные органы, говоря, что первым, кто получит санкции, будет Арахамия. Это называется "государственная измена", и я требую привлечь госпожу Радину к ответственности. Потому что это - злоупотребление служебным положением и действие, направленное на дискредитацию депутатского корпуса.

И когда мы видим такие вещи, становится понятно, кто на самом деле вмешивается... И это вопрос для меня принципиальный. Я им буду заниматься, и, уверен, он закончится открытием уголовных дел по всем этим фактам и результатом в виде приговора.

И когда Шабунин в своих постах пишет, что "мы тестируем новый инструмент введения санкций против украинских депутатов", это и называется - препятствование работе украинских государственных деятелей. Для того, чтобы они ничего не могли делать, что нравится или не нравится этим центрам, которые управляются из конкретных мест за конкретные деньги. И выполняют функцию по дискредитации нашей партии.

ЦПК не только против Дубинского выступает. А конкретно против Зеленского, Арахамии и против 141 нашего депутата.

Реплика из зала: Огласите весь список, пожалуйста!

Дубинский: Щас будет оглашен. Вы там точно так же есть. И Арахамия там есть. И еще десятки других депутатов.

В этой ситуации принять на себя ответственность за чужую вину я не собираюсь. Если мы хотим дать политический ответ на введенные США санкции - есть господин Деркач, есть спецслужба под названием СБУ. Если он агент Кремля, если он вмешивался в выборы, пожалуйста, наш политический ответ - посадить его и дело с концом. И если он агент, я не знаю, куда смотрела СБУ все это время.

Если кто-то хочет, чтобы я куда-то ушел, я добровольно уходить не буду, потому что я не занимался вмешательством в выборы.

И если уходить из политики, то на основании моего заявления о создании временной следственной комиссии, в которую вы все входили - о хищении почти 25 миллиардов долларов у граждан Украины во времена Януковича, Порошенко, а потом еще было похищено пять миллиардов международной финансовой помощи.

Если, кстати, вы посмотрите письма, которыми оперирует ЦПК, рассказывающий, что я что-то писал в Сенат - то там четко написано: 5 и 3 миллиарда международной финпомощи, часть которых прошла через Центр противодействия коррупции. И они понимают, что рано или поздно это будет расследовано, и они сядут.

И если мы должны реагировать, то первая реакция: давайте мы посадим Деркача, раз он российский агент. Вторая реакция - давайте дадим оценку нашим коллегам, которые пишут доносы и отправляют их в зарубежные органы.

Пожалуйста, вопросы - я готов на них отвечать.

Голос 1: Что такое тысяча триста? Ну, серьезно (вопрос о слайдах, которые показывал Дубинский).

Дубинский: Это тысячу триста собрали, чтобы запустить рекламу в Фейсбуке, и рассказать, какой зашкваренный персонаж...

Голос 1: Давайте я в понедельник подаю на визу в Америку и мы посмотрим. Если я в санкциях, то что?

Дубинский: Тебе откажут.

Максим Павлюк: Вот у нас был прецедент одного нашего коллеги, который прекратил членство во фракции в связи с предъявлением пидозр (речь, видимо, о нардепе Юрченко, которого исключили из фракции - Ред.). То есть мы прецедентами в принципе более-менее можем руководствоваться. Скажите, пожалуйста, есть у нас какое-то юридическое основание по законам Украины для принятия такого рода решений? Может быть, уголовное дело какое-то возбуждено, факты совершения преступлений? Я первый проголосую за исключение, если такие документы есть. Скажите мне, кто. Пусть он молчит, пусть другой скажет.

Голос 2: [Юридическое основание] - позиция президента.

Павлюк: Нет, подождите. Объясните, если есть, просто скажите. Мы послушали президента. Он сказал, что это для него проблема. Мы должны дать позицию от фракции, поэтому я хотел бы поставить на тайное голосование этот вопрос и закрыть вообще обсуждение этого вопроса до завтра. Раздать каждому тайные бланки и дать цифры президенту.

Дубинский: Максим, я вам отвечу. Отлично, проголосуете. Позиция очень простая. Президент сказал, что нужно в этом разобраться. Если мы будем подобные решения принимать из-за того, что какая-то сторона необдуманно на основе фейкового доноса приняла такое решение, то надо дать этому оценку. И какая должна быть позиция партии в этой ситуации, позиция фракции, если мы прекрасно понимаем, что это инструмент воздействия.

И, кстати, чтобы вы знали - вы можете проконсультироваться с коллегами, у того же Давида спросить, - на встречах в Офисе президента та же госпожа Радина предложила еще пару человек в санкционный список, посодействовать этому, чтобы потом можно было исключить, присоединить, не дать им наступать и так далее. Это факт тоже имеется. И какая должна быть позиция тут политическая - я, Максим, тебе отвечаю. Мы прекрасно понимаем, что если этот человек вмешивался в выборы, то его должны за это посадить и это есть наша политическая позиция. Политическая реакция в моем случае логическая, общая позиция фракции - санкции введены ошибочно, фракция поддерживает меня в том, что я должен бороться и доказывать их несостоятельность.

Звучит вопрос, но его не слышно.

Дубинский: Отвечают тебе еще раз. Временное отстранение может быть с Юрченко, которому предъявили пидозру за получение денег и после этого показали видео всей стране, как он эти деньги получает. Вот это временное отстранение.

Максим Бужанский: Мне искренне стыдно, что вы предлагаете что-то делать тайное. Какие у нас секреты? Я нас были три члена фракции, когда мы голосовали за исключение из фракции, мы делали это открыто. Нужно иметь смелость смотреть в глаза друг другу. Это первое. Второе: я ни разу не голосовал принципиально за исключение из фракции кого бы то ни было. Вы знаете, у меня были плохие отношения с Леросом - я не проголосовал за его исключение. Мы либо фракция, которая борется за каждого из нас, как бы мы к друг другу ни относились, либо сборище случайных людей, и тогда фракция закончит существование в парламенте очень быстро.

Вы все прекрасно знаете, что разговоры, что якобы меняют Дубинского, это ерунда. Каждый из вас при желании может зайти в Интернет, посмотреть сайт американского Минфина. Там нет ни одного слова про вмешательство в выборы. Там есть о Сытнике конкретно. Я напомню, что 226 человек были готовы подписаться под законом Гончаренко об изменении директора НАБУ. Я, возвращаясь к вопросу, который поднял Максим Павлюк: на президента давят! Президент высказался так, как считал нужным. Но мы фракция, и мы должны иметь смелость принимать те решения, за которые потом будем отвечать.

Мы все пракрасно знаем, что ничего конкретного против Дубинского нет. Ни о каких вмешательствах в американские выборы речь не шла. Мы все прекрасно знаем, что он 350 раз вспомнил - что Байдена, что Трампа. Мы все прекрасно знаем, что это борьба с Порошенко была на тот момент. Я призываю вас, коллеги, подумать: завтра этот принцип может быть направлен против любого из вас. Никаких тайных голосований, никаких голословных обвинений, никакой сдачи своих. Вся страна скажет, что мы сдали своих: и ОПЗЖ, и Европейская солидарность, и Голос. Люди будут пальцами показывать: вы сдали своего.