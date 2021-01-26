В Украине, где за прошлые сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 2 779 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 1 197 107. Также за последние 24 часа от коронавирусной болезни выздоровели 12 538 человек, что в 5,9 раз больше выявленных случаев.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в сети во вторник, 26 января.

По его данным, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (+375), Запорожской (+276), Ивано-Франковской (+255), Одесской (+211) и Харьковской (+207) областях. Менее ста новых пациентов за день выявили в 14 регионах нашей страны.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:

Киев - 375 случаев;

Винницкая область - 53 случая;

Волынская область - 93 случая;

Днепропетровская область - 108 случаев;

Донецкая область - 46 случаев;

Житомирская область - 20 случаев;

Закарпатская область - 103 случая;

Запорожская область - 276 случаев;

Ивано-Франковская область - 255 случаев;

Киевская область - 78 случаев;

Кировоградская область - 17 случаев;

Луганская область - 56 случаев;

Львовская область - 167 случаев;

Николаевская область - 30 случаев;

Одесская область - 211 случаев;

Полтавская область - 100 случаев;

Ровенская область - 81 случай;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 95 случаев;

Харьковская область - 207 случаев;

Херсонская область - 37 случаев;

Хмельницкая область - 15 случаев;

Черкасская область - 122 случая;

Черновицкая область - 192 случая;

Черниговская область - 5 случаев.

Напомним, вчера, 25 января, Киев ушел из лидеров по заболеваемости Covid-19.

Также рассказывали, что украинцы стали намного меньше бояться заразиться коронавирусом, согласно данным опроса.