В 14 регионах Украины за сутки выявили меньше ста случаев коронавируса. Статистика Минздрава
В Украине, где за прошлые сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 2 779 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 1 197 107. Также за последние 24 часа от коронавирусной болезни выздоровели 12 538 человек, что в 5,9 раз больше выявленных случаев.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в сети во вторник, 26 января.
По его данным, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (+375), Запорожской (+276), Ивано-Франковской (+255), Одесской (+211) и Харьковской (+207) областях. Менее ста новых пациентов за день выявили в 14 регионах нашей страны.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:
Киев - 375 случаев;
Винницкая область - 53 случая;
Волынская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 108 случаев;
Донецкая область - 46 случаев;
Житомирская область - 20 случаев;
Закарпатская область - 103 случая;
Запорожская область - 276 случаев;
Ивано-Франковская область - 255 случаев;
Киевская область - 78 случаев;
Кировоградская область - 17 случаев;
Луганская область - 56 случаев;
Львовская область - 167 случаев;
Николаевская область - 30 случаев;
Одесская область - 211 случаев;
Полтавская область - 100 случаев;
Ровенская область - 81 случай;
Сумская область - 37 случаев;
Тернопольская область - 95 случаев;
Харьковская область - 207 случаев;
Херсонская область - 37 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черкасская область - 122 случая;
Черновицкая область - 192 случая;
Черниговская область - 5 случаев.
Напомним, вчера, 25 января, Киев ушел из лидеров по заболеваемости Covid-19.
Также рассказывали, что украинцы стали намного меньше бояться заразиться коронавирусом, согласно данным опроса.