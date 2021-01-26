Власти американского штата Флорида предложили Международному олимпийскому комитету (МОК) перенесли летние Олимпийские игры из Японии в США.

Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает "Интерфакс-Украина".

Письмо с этим предложением главе МОК Томасу Баху направил глава финансового управления американского штата Флорида Джимми Патронис.

"Я пишу вам, чтобы призвать вас рассмотреть возможность переноса Олимпиады 2021 из Токио, Японии, в США, а если точнее - во Флориду", - сказано в документе.

По его словам, некоторые сообщения СМИ указывают на серьезную обеспокоенность, которую выражают "в частном порядке" власти Японии в связи с необходимостью проведения Олимпийских игр и продолжающейся пандемией.

Патронис заявил, что Флорида располагает необходимыми возможностями для проведения такого крупного мероприятия, в частности, развитой транспортной системой и спортивными объектами. По его словам, даже во время пандемии в штате разрешалось проведение спортивных мероприятий.

Отметим, летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на 2021 год. Сообщалось, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

Напомним, в конце января The Times сообщила, что власти Японии решили отменить летнюю Олимпиаду и думают, как объявить об этом.

Также мы писали о том, что после этого правительство Японии опровергло слухи об отмене летней Олимпиады-2020.