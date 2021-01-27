Сегодня 15-й лунный день - период растущей Луны в знаке Рака. День наполнен искушениями. Все события зависят от пути, по которому вы пойдете, а также от ваших реакций на происходящее. Постарайтесь наполниться спокойной энергией, чтобы не усложнить отношениям с близкими.

Приводим гороскоп для каждого знака Зодиака на сегодня, 27 января.

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Овен (21.03 - 20.04)

Овны могут взять мощный запас энергии в смене картинки или окружения. Чаще выбирайтесь за город с друзьями, позволяйте себе качественный активный отдых, хотя на этот ресурс вам бывает жалко времени или денег.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцы всеми фибрами своей души обожают комфорт. Каждая вещь в быту может быть значимой и влиять на ваше общее самочувствие. Стимулировать Тельца на личные и профессиональные подвиги может дорогое постельное белье, ароматизатор для дома или красивая фарфоровая кружка.

Близнецы (22.05 - 21.06)

В жизни одного из самых энергичных знаков Зодиака нередко наступают периоды обесточивания. Чтобы восстановить ресурс, вам необходимо прибегать к энергии золота или серебра. Выбирайте металл, который вам ближе, и старайтесь носить украшения каждый день.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам крайне важно наличие солнечной погоды и близость к воде. Вам жизненно необходимо получать подпитку у водоемов. Введите в свою жизнь обязательные прогулки у реки или озера, посещение бассейна, утренний кофе на площади с фонтаном. Это позволит вам снять лишнюю раздражительность.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам полезно тешить в себе чувство прекрасного и не прекращать работать в этом направлении ни на минуту. Создайте для себя уютные условия работы, смотрите красивые фильмы, полюбите природу и не забывайте бывать в музеях. Читайте хорошие книги. Совершенствуйте душу через искусство и культуру.

Дева (24.08 - 23.09)

Духовный подъем Дев возможен только тогда, когда они наберутся смелости, чтобы провести в компании административные реформы или возглавить коллектив. Вы прирожденные лидеры и руководители, хоть могли не признаваться себе в том, что владеете этими навыками виртуозно.

Весы (24.09 - 23.10)

Главный покровитель Весов - Венера, которая дарит вам актерский потенциал. Вы с раннего детства обожаете декламировать стихи и выступать на сцене. Не забрасывайте эти навыки и во взрослой жизни. В этих занятиях большой энергетический заряд, который поможет вам стать успешными.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Баня, сауна, массаж, аквапарк - это все может привести вас в чувства, когда вы лишитесь энергии. Если силы вас напрочь оставят и вы потеряете мотивацию к работе и жизни - отправляйтесь к океану подышать полной грудью и послушать шум воды.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцу для душевной гармонии жизненно необходимо иметь дома животное. Лучше всего, если это будет собака. Она будет давать вам ощущение безусловной любви, которое вы ищете.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам хоть иногда необходимо избавляться от пресловутого слова "надо", с которым вы практически срослись, чтобы выкроить несколько часов для себя. В такое время вам даже делать ничего не придется, чтобы насытиться энергией. Просто созерцайте все вокруг: природу, людей, свои чувства.

Водолей (21.01 - 19.02)

Непредсказуемым Водолеям очень быстро надоедают повторяющиеся события. Вы не из тех, кто любит делать одно и то же каждый день. Чтобы расчистить свои энергетические потоки и слышать внутренний голос, вам нужно перестать предаваться развлечениям, выпивке и курению.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Рыбы обожают ребусы, загадки и сложные механизмы. Именно это может доставлять вам огромное удовольствие. Тренируйте память, размышляйте над сложными вопросами, решайте логические загадки. Так вы будете мыслить стратегически и практиковать осознанность.

Ранее "Страна" публиковала гороскоп про болевые точки знаков Зодиака. Его будет полезно почитать, чтобы не дать окружению вывести вас из себя.