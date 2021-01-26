Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что парламент поддержит закон об ускоренной регистрации вакцины против коронавируса во время очередного заседания в четверг, 28 января.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова", видео обнародовано в Youtube.

"Мы сокращаем сроки (внесения альтернативных законопроектов - Ред.) во вторник. И в четверг, я надеюсь, он будет проголосован как за основу, так и в целом. Надеюсь, там не будет каких-то дополнительных предостережений к этому. Если нет, то через неделю мы это сделаем", - заявил Разумков.

Напомним, 20 января парламентский комитет по вопросам здоровья нации, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Михаилом Радуцким, в целом поддержал законопроект, упрощающий процедуру регистрации и использования вакцин от коронавируса в Украине.

Этот документ предлагает "вслепую" регистрировать в Украине вакцины, уже утвержденные в ЕС, Индии, Мексике и других странах.