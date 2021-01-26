Вакцину от коронавируса некорректно рассматривать с точки зрения кошерности (пригодности для употребления в пищу и соответствия канонам ортодоксального иудаизма - Ред.), поскольку ее не едят.

Об этом со ссылкой на главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

По его словам, даже если бы вакцина была из свинины и ее надо было разжевывать, то это все равно не мешало бы вакцинации: важность сохранения жизни, по канонам иудаизма, все равно стоит на первом месте.

Напомним, президент Владимир Зеленский 25 января записал обращение к украинцам и пообещал миллион вакцин в феврале.

Также мы писали о том, что глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в феврале Украина подпишет контракт о поставках еще одной вакцины от коронавируса.