На заседании во вторник, 26 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступит в Верховной Раде с отчетом о росте цен на газ и тарифном кризисе, случившемся из-за решения правительства об удорожании коммуналки.

Об этом в понедельник, 25 января, во время Согласительного совета сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Уже есть первые шаги, которые были предложены правительством. Премьер также будет на заседании Верховной Рады во вторник, 26 января, выступать и отвечать на вопросы депутатских фракций и групп", - сказал Разумков.

По словам Разумкова, в Раде есть предложение пригласить руководство НКРЭКУ и заслушать информацию относительно того, что происходит в их зоне ответственности. Эту идею поддержали руководители депутатских фракций и групп.

"Я думаю, что мы это сможем сделать на этой неделе. Через постановление или, возможно, они сами предложат формат встречи в зале Верховной Рады для того, чтобы мы не голосовали постановление об информировании Рады об их деятельности", - сообщил спикер.

Напомним, в Украине создают "тарифные сотни" для организации акций против повышения цен.

Также мы писали о том, что вчера, 25 января, протестующие пришли к Зеленскому и пригрозили заблокировать трассу Киев-Харьков.