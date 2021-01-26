По состоянию на утро вторника, 26 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 2 779 человек.

Напомним, что вчера, 25 января, в стране было выявлено 2 516 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число новых выявленных случаев заражения выросло на 263 человека.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 197 107 человек. Выздоровели за последние сутки 12 538 пациентов (всего с начала пандемии - 965 835 - Ред.).

Госпитализированы за сутки 891 человек. Среди новых зараженных 95 детей и 175 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (375 человек), Запорожской области (276), Ивано-Франковской области (255), Харьковской области (207) и Одесской области (211).

Ранее "Страна" сообщала, что в феврале Украина подпишет контракт о поставках еще одной вакцины от коронавируса.

Также мы рассказывали, что Еврокомиссия хочет изменить требования для въезда в страны Европейского Союза из-за новых штаммов коронавируса.