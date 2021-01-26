В США разворачивается очередной эпизод политического триллера. Палата представителей официально передала в Сенат резолюцию с требованием начать процедуру импичмента для бывшего президента Трампа.

Об этом передает агентство "Интерфакс".

Таким образом, процесс импичмента формально считается запущенным, но по договоренности между демократами и республиканцами слушания в Сенате по делу Трампа начнутся не раньше 8 февраля.

Палата представителей американского Конгресса проголосовала за импичмент Трампу 13 января. Он обвиняется в подстрекательстве к мятежу, которое вылилось в штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января.

Если сенатский процесс, который будет проходить в форме суда, вынесет приговор об импичменте, Трамп лишится возможности баллотироваться в президенты на новый срок и занимать любые другие государственные должности.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп передумал форсировать создание Патриотической партии США.