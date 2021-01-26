В Париже врачи продолжают сражаться за жизнь жестоко избитого украинского подростка Юрия Симканыча (15-летний парень родом из Украины, но является гражданином Франции - Ред.).

Юношу в больнице медики уже вывели из состояния искусственной комы. Об этом передает УНИАН со ссылкой на ТСН.

Мама подростка Наталья, рассказала, что он пока не может разговаривать. У Юрия всё еще возникают проблемы, связанные с тревожностью.

Напомним, что группа примерно из 9 - 10 человек напала на Юрия у Эйфелевой башни. У нападавших были в руках ножи и арматура, они даже прыгали на голове упавшего подростка.

"Страна" в материале "Били арматурой у Эйфелевой башни" выяснила чудовищные подробности, как в Париже напали на студента-украинца, игравшего за сборную Сорбонны.