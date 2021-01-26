Еврокомиссия предложила ввести новые требования для международных путешественников в страны Евросоюза из-за появления и распространения ранее неизвестных штаммов коронавируса. В частности, в ЕС могут начать пускать только с отрицательными результатами тестов на COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас отмечается очень большое количество новых заражений в ряде государств - членов ЕС. Поэтому необходимо уменьшить риски, связанные с заражением во время путешествий, чтобы облегчить участь и без того перегруженных служб здравоохранения", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

По его словам, в связи с этим коронавируса Еврокомиссия предлагает ввести дополнительные меры, чтобы гарантировать безопасные поездки в ЕС.

Как говорится в коммюнике, распространенном Еврокомиссией в Брюсселе, меры коснутся тех, кто направляется в ЕС по важным причинам, граждан ЕС и долгосрочных резидентов в странах Евросоюза и членов их семей, а также для приезжающих из стран, для которых запрет на необязательные поездки был снят.

Государства - члены ЕС должны требовать от путешественников отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 перед вылетом. Тест необходимо сдать не ранее чем за 72 часа до вылета. Граждане, резиденты ЕС и члены их семей должны иметь возможность пройти тест после прибытия.

При этом оговаривается, что могут быть сделаны исключения для некоторых профессий, если дополнительные требования будут препятствовать самой цели обязательной поездки. В частности, транспортные и трансграничные работники должны быть освобождены от требования предъявлять отрицательный результат теста. Также особые правила предусматриваются для экипажей воздушных судов.

При рассмотрении вопроса о снятии ограничений на необязательные поездки в ЕС из других стран Евросоюз должен принять во внимание следующие критерии:

общее количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 в стране на 100 тысяч населения за предыдущие 14 дней на региональном уровне не должно превышать 25;

количество тестов на COVID-19 на 100 тысяч человек, проведенных за предыдущие семь дней, должно превышать 300;

процент положительных тестов среди всех тестов на COVID-19, проведенных в предыдущие семь дней, должен быть не более 4%.

При этом в Еврокомиссии не рекомендовали любые необязательные поездки.

Ранее "Страна" сообщала, что Франция будет требовать отрицательный тест на коронавирус для въезжающих из ЕС.

Также мы писали, что с 26 января все воздушные пассажиры в возрасте старше двух лет, прибывающие в США, должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.