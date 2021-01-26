Государственный департамент США и Центры США по контролю и профилактике заболеваний официально заявили, что с 26 января все воздушные пассажиры в возрасте старше двух лет, прибывающие в Соединенные Штаты, должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19. О подготовке такого распоряжения американская пресса писала еще в середине января.

Соответствующее указание опубликовано на сайте Госдепа.

Приказ ведомства распространяется как на иностранных граждан, так и на граждан США.

В Госдепе порекомендовали гражданам США пересмотреть решение о несущественных поездках за границу. А тем, кто собирается вылетать после вступления приказа в силу, учесть следующее:

доступность тестирования и сроки получения результатов сильно различаются по всему миру, поэтому процедуру следует планировать вовремя;

следует заранее продумать свои действия на случай получения положительного результата (для граждан США это означает, что они не смогут вернуться домой, как намечали, и им придется на что-то жить за границей до окончания болезни и получения чистого теста).

Также Госдеп предложил тем, кто все же рискнет поехать за рубеж, купить страховку с возможностью экстренной медицинской эвакуации в США.

Ранее "Страна" сообщала, что Франция решила требовать отрицательный тест на коронавирус для въезжающих из ЕС.

Между тем украинский Кабмин разрешил проводить экспресс-тесты на антиген к коронавирусу при въезде из Крыма и "ЛДНР".