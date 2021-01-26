Американская космическая компания SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, в ближайшие часы планировала запустить девятый прототип межпланетного корабля Starship, но в последний момент отложила запуск из-за ветра.

Прямая трансляция ведется на канале NASASpaceflight.

Ожидалось, что Starship SN9, оборудованный тремя двигателями Raptor, осуществит "скачок" на 12,5 километра и управляемо приземлится на посадочную площадку рядом с местом старта.

Но в последний момент стало известно, что SpaceX отказалась от попытки испытательного полета Starship SN9 из-за ветра.

Ранее "Страна" рассказывала, что несколько дней назад компания Илона Маска уже переносила "самый масштабный запуск в истории космонавтики".

Также мы писали о том, что Илон Маск готов заплатить 100 миллионов долларов любому за лучшую технологию улавливания углерода.