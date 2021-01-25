Второй вечер подряд Нидерланды погружаются в хаос. Мародерство, драки с полицией, нападения на журналистов, костры на улицах и массовые аресты - настоящий бунт поднялся из-за новых коронавирусных ограничений в стране, передает

Народ был сильно против и вышел на улицы, теперь же это вылилось в общенациональные беспорядки. Сейчас улицы громят в самых разных городах и не всегда из-за решений правительства по короне.

Кроме того, отмечается, что протестующие сожгли пункт тестирования на коронавирус.

Протестующие бросали петарды, грабили супермаркеты и били витрины магазинов.

Напомним, что несколько дней назад в Нидерландах задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов в мире.

Также мы писали о том, что правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями.