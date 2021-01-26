В понедельник фракция "Слуги народа" собиралась на заседание, чтобы обсудить две ключевые темы: вопрос Александра Дубинского, против которого ввели санкции США, и назначение министром энергетики Юрия Витренко. На фракцию приехал Владимир Зеленский, у которого 25 января день рождения.

"Страна", переговорив с присутствовавшими на заседании нардепами, и рассказывает о главных итогах.

1. Вопрос по Дубинскому подвис. Зеленский предложил ему выйти из фракции на время расследования, а Дубинский отказался. Теперь фракция хочет снова вернуться к этому вопросу, рассмотрев три варианта: а) поддержать Дубинского; б) исключить его из фракции и в) лишить регалий (убрать с должности зама главы комитета по финансам).

2. Против Дубинского наиболее активно выступают "соросята", а также группа Павлюка (считается связанной с Ахметовым). Кроме того, против выступил и "поющий прокурор" из Кривого Рога, друг "Юзика" Владлен Неклюдов.

За Дубинского – Бужанский, Гетьманцев, а также депутаты, связанные с Коломойским.

Аргумент Бужанского: а если завтра под американские санкции включат еще 30 депутатов, то мы их тоже будем исключать?. "Завтра будет завтра, а сейчас есть реальная ситуация", - возразил на это Зеленский.

3. В целом депутаты признаются, что их сильно удивило то, что Зеленский столь открыто призвал Дубинского выйти из фракции. "Мы, конечно, ох@ели, что президент прямым текстом это сказал", - сказал один из нардепов. Также, по его словам, президент сказал, что Дубинский разлагал фракцию изнутри (намекая на Телеграм-каналы, которые с ним связывают, которые "выносят сор из избы").

Зеленский заявил, что предупреждал Дубинского не связываться с Деркачом. Дубинский эти обвинения не признал и повторил свой аргумент: санкции США были введены из-за ложного доноса со стороны "соросят" и "шабунят". "Если вы меня исключите, завтра Шабунины и компания возьмутся за кого-то другого. Таким образом, будут ломать фракцию через колено", - говорил Дубинский.

4. Перспективы голосования по исключению Дубинского не очень позитивные. Источники "Страны" во фракции говорят, что нардепы будут бояться голосовать, опасаясь "ответки" со стороны Дубинского и его группы поддержки.

Единственный вариант, когда хватит голосов, – это если голосование будет тайным. В любом другом случае, скорее всего, за исключение из фракции не проголосуют.

5. Голосование за лишение Дубинского должности заместителя главы комитета – более реальная задача. Хотя и тоже не беспроблемная. "Есть организационная проблема: решение вопроса Дубинского скинули на Арахамию, а он не очень в эту тему впрягаться хочет. Не хочет ни с кем ссориться особо", - говорит источник во фракции.

6. Что касается Витренко, президент активно призывал фракцию за него проголосовать, но, видимо, уверенности в том, что эти уговоры подействуют на депутатов, нет. Реакция на выступление Витренко была очень неоднозначной (снова вспоминали его 4-миллионную премию, которую он, кстати, возвращать отказался, о чем и заявил депутатам).

Поэтому завтра "слуги" проведут внутри себя сигнальное голосование. Если будет видно, что голосов хватает, то кандидатуру вынесут. А если нет, то нет.

Ранее "Страна" приводила рассказ Дубинского о том, что было на фракции.

Мы также писали, когда можно ожидать голосования по Витренко в Раде.