Конец локдауна. Последнего?

Вчера в Украине закончился локдаун. В отличие от мая прошлого года, заметили это не все, поскольку самое существенное отличие нынешней недели от предыдущей – это то, что дети пошли в школу. Да и то – не во всех регионах.

Конечно, со вчерашнего дня еще и заработали торгово-развлекательные центры, кинотеатры, заведения общепита и непродуктовые магазины. Но эту разницу заметили, в основном, только жители столицы и других больших городов. Поскольку в небольших городах непродуктовые магазины, убедившись в несерьезности локдауна, стали открываться еще в первые его дни, а ТРЦ там просто нет.

Тем не менее, несмотря на всю призрачность последнего карантина, власть вчера отрапортовала о его успехе. И действительно, показатели новой заболеваемости, опубликованные в понедельник утром, оказались на уровне лета 2020 года.

Хотя очевидно, что речь идет всего лишь об очередном воскресном падении, в правительстве уже заявляют, что нынешняя ситуация позволяет делать прогноз насчет весны – мол, она пройдет без локдауна.

В данном случае власти можно поверить. Тем более что существенной разницы между локдауном и его отсутствием уже нет. Однако зарекаться насчет того, что страна уже заживет нормальной жизнью, не стоит. Это в Евросоюзе, где массовую вакцинацию планируют завершить уже к концу июня, можно строить подобные прогнозы. А Украине, где даже пробная вакцинация еще не началась, придется пережить еще один год в режиме чрезвычайной ситуации. И хорошо, если только один год.

Тарифный майдан: новый этап

С окончанием локдауна по всей Украине возобновились акции "Тарифного майдана". Вчера они не отличались массовостью, но впервые прошли и в Киеве, под стенами Офиса президента и даже его загородной резиденции. А в Житомире небольшая акция привела, тем не менее, к тому, что протестующие ворвались в здание горсовета.

Все это свидетельствует, что принятые правительством решения об ограничении цены газа на уровне 6,99 за куб людей не успокоили и что протесты выходят на новый уровень, становясь серьезной угрозой для власти.

При этом власть в эскалации напряженности в обществе виновата сама. Ведь недовольство тарифами Украина уже проходила прошлой зимой – и тогда оперативным вмешательством проблему удалось решить. Удалось решить, потому что власть реагировала быстро и серьезно: введенная правительством Гончарука скидка была действительно существенной, что незамедлительно сказалось на суммах в платежках. А что можно было ожидать сейчас, когда Шмыгаль объявил о газе по 6,99, а людям в те же самые дни приходили платежки с суммами, достигающими 20 тысяч за месяц? Больше того, уже ведь официально объявлено, что и платежки по итогам января окажутся такими же…

Власть сделала глупость. Имея в своем активе опыт прошлой зимы, Зеленский так и не понял, что тарифы – категория политическая, а не экономическая. Отдав этот вопрос на откуп Шмыгалю с его "рыночными" понятиями, власть потеряла время. И "Тарифный майдан" из стихийного протеста превратился в организованный.

Вчерашние акции показали, что к акциям подключились политические партии, причем абсолютно разные. А это означает, что протесты будут подогреваться (что совсем нетрудно в условиях "липового" снижения тарифов от Шмыгаля) и сами собой не сойдут на нет. Так что власть ждет тяжелый месяц.

Сессия ПАСЕ: снова вопрос о России

Вчера впервые с января прошлого года собралась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Безусловно, из-за перерыва у ПАСЕ накопилось много вопросов, требующих решения. Но украинская делегация решила вернуть Ассамблею в ту точку, на которой она сама затормозила еще осенью 2019-го.

Вчера председатель делегации Украины от "Слуги народа" официально поставила на голосование вопрос об обжаловании полномочий российской делегации в ПАСЕ. Решающее голосование по этому вопросу пройдет в среду, и руководство делегации от РФ уже заявило, что покинет сессию, если ее полномочия будут хотя бы ограничены.

Впрочем, еще вчера стало ясно, что этого не произойдет. При голосовании по предложению Мезенцевой за высказались 38 депутатов при необходимых 30, но 65 проголосовали против и еще 51 воздержался. Конечно, теоретически можно допустить, что 51 воздержавшийся присоединится к 38 противникам россиян, но их "воздержание" скорее означает, что они против рассмотрения вопроса в принципе, а потому могут аналогичным образом проголосовать и в среду (либо вообще не голосовать). Так что шансов на урезание полномочий делегации РФ практически нет.

Больше того, успех, о котором вчера раструбило руководство делегации Украины, по факту является неудачей. Ведь если год назад при утверждении полномочий российской делегации против выступили 44 депутата, то теперь этот список сократился на восемь человек. Так что силы антироссийского лобби медленно тают.

Да и вряд ли могло быть иначе: многие помнят кризис, в котором очутилась ПАСЕ, когда Россия не платила свой взнос. И повторения не захотят, тем более – в условиях глобального кризиса.

Защита украинского превратилась в травлю за русский

Вступление в силу новых норм закона о госязыке уже привело к ряду скандалов. То, что декларировалось ранее как защита украинского языка, теперь уже плавно перешло в травлю за русский, которую ощутили на себе профессор кафедры культурологии и философской антропологии Киевского педуниверситета имени Драгоманова и Евгения Бильченко и директор Херсонской "Школы гуманитарного труда" Артем Кияновский. Причем в обоих случаях претензии к педагогам вышли далеко за пределы норм закона о тотальной украинизации.

Евгении Бильченко угрожают увольнением за критический пост в соцсетях, Артему Кияновскому – за интервью на русском языке. Причем в последнем случае угроза увольнения идет непосредственно от Офиса мовного омбудсмена, хотя очевидно, что в должностные обязанности директора школы не входит раздача интервью, а все, что не входит в должностные обязанности, любой госчиновник может делать с использованием удобного для него языка.

Мовный омбудсмен Тарас Креминь тем временем пишет радостный пост о том, что две сотни стукачей пожаловались в его офис на "ущемление" украинского языка. Между тем, ситуация в Украине уже складывается таким образом, что необходимо создавать офис омбудсмена по защите граждан, использующих языки нацменьшинств. Потому что именно они сейчас подвергаются такой дискриминации, которой не было в отношении украинского языка ни в Советском Союзе, ни даже в царской России.

Что характерно, украинизаторы, требуя выполнения норм закона о госязыке, выгодных им, напрочь забывают об одной норме, которая им не выгодна: в законе предусмотрено, что, наряду с ним, должен быть принять закон о языках нацменьшинств, который должен обеспечить защиту последних. И украинизации – не защита госязыка, а уничтожение остальных.

Акции в поддержку Навального: причем тут Капитолий

В России вчера подводили итоги прошедших в воскресенье акций в поддержку главного оппозиционера страны Алексея Навального. Причем подводили их как во власти, так и в оппозиции.

От имени власти итоги подвел лично Владимир Путин, сравнивший использование подростков на акциях протеста с терроризмом. В штабе Навального же объявили новые митинги на ближайшее воскресенье. Чем напомнили о все еще тлеющих по выходным белорусских протестах.

Однако уже сейчас очевидно, что добиться размаха летних белорусских шествий у российской оппозиции не получается. Есть сразу несколько существенных отличий – и в самом характере власти, и во временном отрезке, когда все происходит.

Как известно, протесты в Белоруссии на первом этапе получились мощными во многом из-за того, что Александр Лукашенко до последнего колебался, пытаясь сохранить "демократическое" лицо, повернутое к Евросоюзу. У российской власти для таких колебаний нет причин, она будет последовательной – и жесткой.

А индульгенцию на эту жесткость Кремль получил… в Вашингтоне. Разгон протестующих в американской столице и убийства при зачистке Капитолия 6 января лишили Запад морального права реагировать на любые действия властей в отношении оппозиции в других странах.

Американцы, конечно, по привычке поддержали акции российской оппозиции (и втянули в эту поддержку украинскую власть), но теперь на любой их упрек можно предлагать почтить минутой молчания память ветерана ВВС США Эшли Бэббитт, которую застрелила в упор охрана во время событий в Капитолии.

Этим же аргументом теперь спокойно может пользоваться и Лукашенко, у которого ситуация и вовсе идентична: и в США, и в Беларуси речь идет о непризнании результатов выборов частью общества, поэтому и реакция власти в Минске вполне имеет право быть такой же, как реакция власти в Вашингтоне.

Поэтому судьба протестов и в Минске, и в Москве предрешена. Что, правда, не снимает с обоих режимов обязанность провести самомодернизацию. Если общество хочет перемен, нужно давать ему хотя бы надежду на них.