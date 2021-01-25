Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрация нового президента США Джо Байдена будет искать нового кандидата на должность посла в Украине, о чем уже говорил Курт Волкер.

Таким образом, предложенный Дональдом Трампом и уже утвержденный Сенатом США Кит Дейтон не приедет в Киев.

Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Был генерал Дейтон, уже почти завершилась процедура. Но мы исходим из того, что этот вопрос поставлен на паузу, и новая администрация Байдена будет искать нового кандидата на эту должность", - объяснил Кулеба.

Кулеба добавил, что "Байден не просыпается и не ложится спать с мыслью о том, что же сделать для Украины и какого посла туда назначить".

По его мнению, Россия тоже не будет главным внешнеполитическим вопросом для нового президента США и его администрации.

Кулеба добавил, что когда Байден и Владимир Зеленский встретятся, они "легко найдут общий язык".

Напомним, американское посольств в Украине с января 2020 года возглавляет Кристина Квин. Эта дипломат в должности временного поверенного в делах США в Украине заменила Уильяма Тейлора, который возглавлял миссию с июня до конца 2019 года.

Ранее в Госдепе заявляли, что Дейтон прибудет в Украину к концу декабря 2020 года. Но этого не случилось.