Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал возможные дальнейшие действия одноименной фракции по отношению к нардепу Александру Дубинскому.

Варианты он перечилил во время брифинга после заседания фракции, на котором среди прочего обсуждалось исключение Дубинского.

По словам Корниенко, дискуссия по поводу Дубинского была эмоциональной.

Во фракции по отношению к нему определили несколько вариантов дальнейших действий. Также не исключено, что фракция соберется еще раз для обсуждения этой темыо.

"Будут опросы насчет возможных действий фракции. Первый вариант: поддержка господина Дубинского и направление писем в его поддержку. Второй: исключение его из фракции. Третий: внесение ходатайства о его увольнении с должности замглавы налогового комитета", - сказал Корниенко.

Ранее "Страна" сообщала, что на заседании Владимир Зеленский на фракции прямо предложил Дубинскому покинуть ряды "слуг".

Мы также приводили рассказ самого Дубинского о том, как это было.