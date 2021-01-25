Первый заместитель главы фракции "Слуги народа" и лидер партии Александр Корниенко заявил, что голосование за кандидатуру Юрия Витренко на пост министра энергетики может состояться в Верховной Раде в период с 27 по 29 января.

Как пишет "Интерфакс-Украина", об этом "слуга народа" сказал журналистам на брифинге после заседания фракции.

"Голосование за господина Витренко может быть или в среду, или в четверг, или в пятницу. Завтра (26 января - Ред.) точно не может быть, потому что нам нужно сформировать за него еще необходимое количество голосов", - пояснил Корниенко.

Он добавил, что кандидатуру Витренко поддержал президент Владимир Зеленский.

Корниенко предположил, что на этот раз у Витренко будет больше голосов со стороны фракции, поскольку он "за это время провел определенную работу".

Кроме того, нардеп рассказал, что общение с Витренко длилось около полутора часов, поэтому фракция не рассматривала законопроекты. Со слов первого замглавы фракции, вероятно, это произойдет или 26 января, или уже в рабочем режиме.

"Коллеги задавали вопросы и текущие относительно ситуации с тарифами, и стратегические: как господин Витренко видит дальнейшую судьбу энергетики страны, реформирование отрасли", - добавил политик.

Напомним, 17 декабря 2020 года Рада провалила голосование за назначение бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" на должность первого вице-премьера и министра энергетики.

Однако 21 декабря Кабмин назначил Витренко исполняющим обязанности министра.