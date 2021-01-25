Александр Дубинский дал "Стране" эксклюзивный комментарий по поводу своего возможного выхода или исключения из фракции "Слуги народа". Он заявил, что он не собирается покидать фракцию.

Дубинский коротко рассказал, что произошло за заседании "слуг" 25 января.

"У нас не было эмоциональной дискуссии с президентом, так как у президента сегодня день рождения, мне не хотелось портить ему настроение. Да и на это не было особо времени... Я сегодня сказал одну простую вещь: часть окружения президента вводит его в ловушку", - сообщил "Стране" нардеп.

Он описал, как Зеленский предложил ему выйти из фракции.

"Это не звучало как предложение. Он сказал, что возможно рассмотреть такой вариант, как-то правильно отреагировать. Я сказал, что не понимаю, на что реакция. Мы ничего не нарушали и в доказательство этому есть куча моих постов", - резюмировал Дубинский.

Также Александр сказал, что потребовал исключить депутата и главу антикоррупционного комитета Анастасию Радину из фракции.

"Она, пользуясь своим статусом, пишет доносы на своих коллег в иностранные структуры типа ЕС. И об этом радостно отчитывается. Эти называется госизмена и за это нужно исключать из фракции", - объяснил свою позицию Дубинский.

Ранее "Страна" описывала обстановку, в которой проходило заседание "слуг народа".

Мы также сообщали, что на фракции Зеленский прямо предложил Дубинскому покинуть ряды "слуг", но тот отказался.