Президент США Джо Байден отменил указ Дональда Трампа об открытии границ США для путешественников из ЕС и ряда других стран с 26 января.

Об этом сообщает СNN.

Так, Байден возобновил ограничения на въезд в США для иностранцев, побывавших в Бразилии, Ирландии, Великобритании и большей части Европы, которые действовали с марта 2020 года, сообщил представитель Белого дома.

Также сообщается, что Байден намерен наложить запрет на въезд для тех, кто недавно посещал Южно-Африканскую Республику.

Как сообщалось, Дональд Трамп 18 января подписал указ об отмене ограничений на въезд жителей стран Шенгенской зоны, Ирландии, Великобритании и Бразилии. Документ должен был вступить в силу 26 января. С этого же дня должно было начать действовать новое требование для въезда в США - обязательный отрицательный тест для всех путешественников.

Однако вскоре после объявления этого решения официальны представитель вновь избранного президента Джо Байдена Джен Псаки заявила, что его администрация "не намерена отменять» ограничения на международные поездки. У Байдена объяснили, что эти ограничения остаются в силе из-за новых мутаций и увеличения заражений коронавирусом.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден подписал указ о 100 днях повсеместного ношения медицинских масок.

Также мы писали о том, что Байден разрешил трансгендерам служить в армии Соединенных Штатов, которым запрещал Трамп.