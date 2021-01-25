"Страна" разобралась какое происхождение имеет компания Foreman, с гантелями которой сегодня президент Украины Владимир Зеленский из спортивного зала выложил селфи в свой 43-й день рождения.

"7 на часах. 43 по паспорту. 30 в душе", - подписал снимок Зеленский.

При этом многие пользователи в соцсетях написали, что гантели фирмы Foreman производятся в России, да сама фирма эта из РФ.

Как написано в брошюре, которую распространяют в компании-производителе для поставщиков, "Foreman Products, LLC - это международный производитель НИОКР, производящий "силовые тренажеры,... , аксессуары для фитнеса и мебель для спорта с заводами сразу на пяти континентах".

Место регистрации компании - город Муррьета в американском штате Калифорния. Там же находится и штаб компании.

Эти же данные подтверждаются и в официальном патенте-свидетельстве о регистрации компании.

В то же время у Foreman есть еще два главных офиса - в британском Манчестере и немецком городе Хамм. Их адреса также указаны в брошюре.

Отметим, что информация о том, что гантели российского производства появилась в Сети неспроста.

На сайте, который Foreman указали в своей брошюре, информация уже существенно отличается. Там уже компанию называют "российским производителем качественного и надежного оборудования и аксессуаров для современных фитнес-клубов, спортивных залов учебных заведений, гостиниц и офисов".

Причем данная информация встречает посетителей уже в самом верху сайта - так называемой шапке.

Английская стартовая страница сайта Foreman

Информация о компании на русской версии сайта

Также на главной сайта посетителям указывается адрес представителя производителя - 192012,Россия, Санкт-Петербург.

Там же указывается и чуть иная формулировка страны-принадлежности. В частности, свою продукцию они называют "результатом совместной работы американских и российских инженеров, воплотивших все последние инновации и достижения в дизайне, биомеханике и технологии производства".

Что еще интереснее - на сайте прямым текстом указывается, что товар производится в России. В то же время не уточняется, идут ли с этого завода поставки на международный рынок или же это только касается внутреннего рынка РФ. Судя по всему, как и указывалось в брошюре, российский завод - один из тех самых пяти, которыми располагает компания.

Как выяснила "Страна", купить в Украине гантели Foreman можно от нескольких производителей. Чаще всего упоминаются страны-производители США и Германия. Отдельные наименования также производят в Китае. Но, возможно, что на рынок попадает и российская продукция.