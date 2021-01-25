США призывают Россию освободить российского оппозиционера Алексея Навального, который был арестован в Москве 18 января, а также задержанных на акциях в его поддержку.

Об этом в понедельник, 25 января, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я просто повторю наш призыв к российским властям освободить всех задержанных за осуществление их универсальных прав и немедленно и без условий освободить Алексея Навального", - сказала Псаки.

Она также заявила, что Байден поручил разведсообществу и другим структурам провести расследование ряда последних событий, в том числе и возможное отравление Алексея Навального российскими властями.

"Мы хотим, чтобы этот отчет был подготовлен", - сказала пресс-секретарь, добавив, что президент США Джо Байден "оставляет за собой право ответить тогда и так, как он решит".

"И я не буду исключать (никакие) варианты в этом случае", - резюмировала Псаки.

Видео: YouTube/ USA TODAY

Напомним, 23 января по всей России прошли массовые акции в поддержку Навального, в ходе которых были задержаны более трех тысяч человек. Новые акции протеста запланированы на следующие выходные.

Ранее бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своем Twitter сравнил Навального с Мартином Лютером Кингом и Нельсоном Манделой. Такие высказывания возмутили пользователей соцсети, которые являются сторонниками движения против расового неравенства Black Lives Matter.