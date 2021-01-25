В Хмельницкой области волки держат в страхе сразу несколько сел.

Они никого не боятся и подбираются впритык к сельским домам, говорится в сюжете ТСН.

"Местные жители говорят, что волки начали все чаще выходить из окружающих лесов - их видели прямо посреди улиц. А на днях стая загрызла большого домашнего пса", - говорится в материале ТСН.

Зоологи считают, что сейчас очень нарушены их территории. "Люди рубят леса, посадки, и волкам нечем питаться, поэтому они идут ближе. Людям надо просто опасаться", - рассказывает местный зоолог.

Ранее "Страна" рассказывала, что на Прикарпатье десятки домашних собак стали жертвами диких волков.

Также мы писали о том, как в Чернигове семья нашла возле школы хромого щенка и приютила его, но щенок оказался волком.