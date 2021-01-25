В Хмельницкой области волки атакуют местных собак и держат в страхе села. Видео
В Хмельницкой области волки держат в страхе сразу несколько сел.
Они никого не боятся и подбираются впритык к сельским домам, говорится в сюжете ТСН.
"Местные жители говорят, что волки начали все чаще выходить из окружающих лесов - их видели прямо посреди улиц. А на днях стая загрызла большого домашнего пса", - говорится в материале ТСН.
Зоологи считают, что сейчас очень нарушены их территории. "Люди рубят леса, посадки, и волкам нечем питаться, поэтому они идут ближе. Людям надо просто опасаться", - рассказывает местный зоолог.
Ранее "Страна" рассказывала, что на Прикарпатье десятки домашних собак стали жертвами диких волков.
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