В понедельник, 25 января, в Беларуси началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил республики.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны Беларуси.

"Основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнять свои задачи по предназначению в современных условиях", - говорится в сообщении.

В министерства добавили, что действия войск пройдут "практически на всех полигонах Вооруженных сил и отдельных участках местности".

"Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Завершить данную проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня", - резюмировали в Минобороны.

Ранее глава ведомства Виктор Хренин анонсировал, что Беларусь проведет совместные военные учения с российскими военными в 2021 году. Они пройдут на территории республики.

Также известно, что в этом году совместные тренировки проведут военные из Японии, США и Франции.