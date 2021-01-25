Допущение апелляционным судом ошибки при назначении наказания не является опиской, которая может быть исправлена этим судом самостоятельно, а решение вопроса о исправления такой ошибки относится к компетенции суда кассационной инстанции.

Об этом говорится в постановлении Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, который рассмотрел кассационные жалобы прокурора и защитника лица, в частности, на приговор апелляционного суда и определение этого же суда об исправлении описки в приговоре, сообщила пресс-служба ВС.

Отмечается, что приговором городского суда лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 УК (кража, совершенная повторно), и назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца. Апелляционный суд отменил приговор местного суда в части назначенного наказания и постановил новый приговор, которым назначил лицу наказание в виде лишения свободы на 1 год. Определением апелляционного суда исправлено описку, допущенную в резолютивной части приговора, и указано, что лицу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Верховный Суд отменил приговор апелляционного суда и определение этого же суда об исправлении описки в приговоре и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Как указано в постановлении ККС ВС, с аудиозаписи судебного заседания усматривается, что апелляционный суд после выхода из совещательной комнаты объявил в присутствии участников судебного производства приговор, которым, помимо прочего, назначил лицу наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Однако в резолютивной части приговора апелляционного суда указано о назначении лицу другого срока наказания - 1 года лишения свободы. Именно в такой редакции приговор был направлен осужденному, прокурору и другим участникам судебного производства.

Допущение такого нарушения при принятии приговора неприемлемо, ведь это ставит под сомнение законность принятого решения.

ВС отметил, что вынесенное апелляционным судом определение, которым внесены изменения в резолютивную часть приговора и ухудшено положение осужденного, не основывается на законе, поскольку исправление допущенных в приговоре описок допускается, если это не касается изменения сути судебных решений. Решение вопроса о допущенных апелляционным судом нарушений при назначении наказания отнесено к компетенции суда кассационной инстанции, и такие нарушения не являются опиской, которая может быть исправлена судом апелляционной инстанции самостоятельно.

Ранее Верховный суд объяснил, когда апелляционный суд не может рассматривать дело по существу.

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