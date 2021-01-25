Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) ввели уголовную ответственность за употребление южнокорейского сленга, чтение книг и просмотр фильмов, сериалов из соседней республики. Таким образом руководители Северной Кореи стремятся справиться с наплывом культурной продукции из Южной Кореи.

Об этом информирует японское издание Rimjingang со ссылкой на секретные документы.

Сообщается, что 4 декабря прошлого года в КНДР был принят закон об "устранении реакционных мыслей и культуры", который призван помочь в борьбе с южнокорейской культурной экспансией.

По данным журналистов, в сентябре 2020 года лидер государства Ким Чен Ын раскритиковал использование "марионеточных слов" и "марионеточного стиля" в северокорейском обществе. В частности, Ыну не нравится использование его гражданами южнокорейских слов "oppa" и "dong-saeng", которые означают "старший брат" и "младшая сестра", однако в смысле очень близких друзей. К примеру, слово "oppa" встречается в припеве песни южнокорейского артиста Psy "Gangnam Style".

Издание утверждает, что тем, кого застали за просмотром фильмов и другой культурной продукции из Южной Кореи грозит 15 лет тюрьмы. Распространяющим и продающим такой контент грозит смертная казнь. За печать текста на южнокорейском языке предусмотрены два года общественных работ.

По данным The Times, из-за длительного разделения Корейского полуострова речь в двух его странах несколько отличается. Несмотря на цензуру в КНДР, там все равно можно смотреть сериалы и фильмы из Южной Кореи. Существует целая индустрия тайного импорта южнокорейского контента.

Ранее мы писали о том, как в КНДР публично казнили гражданина. Его обвинили в нарушении правил карантина и контрабанде из Китая.

Также "Страна" писала, что в Северной Корее провели несколько казней чиновников.