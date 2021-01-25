В Николаеве мужчина в трусах избил водителя и похитил у него автомобиль.

Об этом пишут "Новости-N".

Инцидент произошел на пересечении просп. Центрального и ул. Малой Морской.

Злоумышленник подошел к водителю, ударил его несколько раз, а затем сел в его автомобиль и уехал.

Пострадавший мужчина сразу позвонил полицейским. Правоохранители оперативно отыскали похищенную машину. В ней как раз и находился злоумышленник. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

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