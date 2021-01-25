В Ватутино на Звенигородщине подростки разбили окно и залезли в столовую местной церкви для того, чтобы там заняться сексом.

Об этом пишет местное издание "Вести Черкащины".

Случай произошел 18 января вечером. Их на горячем поймал настоятель Мирон Волос.

Священник около заметил движение в трапезной Свято-Успенской церкви. Когда пошел проверить, застал пару подростков. 14-летняя девушка вместе с 16-летним спутником попытались скрыться.

"Зашли даже не ночью, а в шестом часу вечера, - говорит отец Мирон. - Я живу напротив церкви. Заметил, что в окне трапезной что-то мелькнуло. Попросил зятя, чтобы быстро пошел и проверил. Бросился и я туда. Поймали. Если бы не девушка, парень сбежал бы. А так не покинул ее. Это о многом говорит. Не потерян человек, потому что не покинул. Просил отпустить подругу".

Пойманная школьница пыталась убедить, что имеет тяжелобольного мать, а в церкви хотели согреться. Но священник подозревает, что школьники планировали заняться любовью.

"В сравнении с другими случаями, они не особо большой материальный ущерб нанесли, - продолжает Мирон Петрович. - Разбили окно, разломали несколько стульев. Эти стулья были сдвинуты вместе. Есть подозрение, что должны были заниматься тем, чем занимаются парень и девушка в одиночестве. Не украли ничего".

На следующий день подростки пришли с извинениями. Мирон Волос заявление из полиции все же забрал.

"Если бы это были совершеннолетние, я бы повел себя иначе, - объясняет отец Мирон. - Но это "малолетки". Не хочу ломать им жизнь. Хотя с самого начала был настроен решительно. Планировал обращаться в отдел образования, к мэру. Тем более, этот парень за день до этого тоже приходил и как раз тогда разбил стекло в трапезной. И решил, что не стоит терять детей. Родные должны с ними хорошо поработать, чтобы такого не повторилось. Хотя отец сказал, что не против, чтобы сына посадили в тюрьму. Видимо, были уже и другие случаи".

Источники в полиции подтвердили, что подростки действительно хотели заниматься сексом на территории церкви. Их вовремя обнаружили. Из-за отсутствия заявления от потерпевших, уголовное производство закрыли.

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