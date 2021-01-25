Радикал Сергей Стерненко, который обвиняется в предумышленном убийстве, поделился со своими подписчиками в Facebook размышлениями касательно двух исторических фигур - фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера и генсека СССР Иосифа Сталина.

По словам националиста, "Сталин был такой же мерзостью, как и Гитлер, разница только в цветах". Тем не менее, Стерненко считает, что лидер нацистов был в чем-то лучше советского руководителя.

"Самое большое отличие, пожалуй, только в том, что Гитлер не так массово уничтожал народ, которым руководил", - написал он.

По версии следствия, в 2018 году в Одессе Сергей Стерненко, после начавшейся стычки с двумя мужчинами, догнал Ивана Кузнецова и зарезал его. Подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия радикалу вручили только летом 2020 года.

18 декабря, суд назначил Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста.

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