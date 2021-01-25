Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" 25 января публично предложил народному депутату Александру Дубинскому покинуть ряды фракции.

Об этом сообщает источник "Страны" во фракции "Слуга народа".

Сам Дубинский и еще один нардеп Максим Бужанский выступили против и начали приводить свои аргументы. Президента это не переубедило. Зеленский отшутился. Зал зааплодировал.

После этого Зеленский уехал.

Источник во фракции "Слуга народа" привёл цитату президента Зеленского на заседании фракции по нардепу Александру Дубинскому.

"Фраза Зеленского звучала плюс-минус следующим образом: Если бы я оказался на месте Дубинского, чтобы не проставлять фракцию, на период разбирательств, я бы сам вышел из фракции. Пусть решение принимает фракция. Конец цитаты", - говорит источник.

Депутат фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил "Стране", что дискуссия по Дубинскому во фракции продолжается. А также подтвердил информацию о диалоге президента и Александра Дубинского.

На вопрос "Страны", будут ли ставить на голосование вопрос об исключении Дубинского из фракции, Камельчук сообщил следующее:

"Такой вопрос мы не обсуждали. И сейчас обсуждение продолжается. Настроений насчёт того, чтобы поднимать вопрос таким образом, я не слышал", - сообщила Камельчук.

Также стало известно, что на заседании президент усиленно убеждал собравшихся проголосовать за кандидатуру Юрия Витренко на пост вице-премьера и министра энергетики.

Напомним, 11 января США "за вмешательство в выборы президента США" ввели санкции против семерых украинских граждан. Среди них оказался Дубинский.

Вскоре после этого в Офисе президента заговорили об исключении Дубинского из фракции "слуг". "Страна" публиковала мнения однопартийцев Дубинского по поводу этой идеи.