Несмотря на распространенное мнение, будто спина болит у пожилых людей, спортсменов или тех, кто много работает физически, это не так. Все люди в течение жизни сталкиваются с болями разного характера в спине.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины рассказали, как укрепить спину, чтобы предотвратить боль и не тратить массу усилий на восстановление здоровья.

В ЦОЗ сообщили, что по статистике, боль в спине является второй причиной обращения за медицинской помощью после простуды.

Факторы риска для ее появления следующие:

малоподвижный образ жизни;

избыточный вес;

недостаток сна (меньше 7 часов в сутки);

долгий стресс;

плохая осанка или хронические болезни позвоночника.

Уберечь спину от боли помогут регулярные физические упражнения, такие как:

упражнения на растягивание мышц;

аэробные нагрузки (ходьба или езда на велосипеде);

упражнения, стабилизирующие позвоночник.

Для профилактики боли в спине также важно следить за весом тела, отказаться от курения и высыпаться. Специалисты добавили, что желательно избегать и длительного положения сидя. Каким бы удобным и эргономичным не было рабочее кресло, нужно делать перерывы как можно чаще и двигаться.

Чем раньше начать заботиться о своей спине, тем дольше она будет здоровой.

Ранее "Страна" рассказывала, что при хронических болях в спине может помочь йога.

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