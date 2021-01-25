В МОЗ объяснили украинцам, почему у них болит спина и как от этого избавиться
Несмотря на распространенное мнение, будто спина болит у пожилых людей, спортсменов или тех, кто много работает физически, это не так. Все люди в течение жизни сталкиваются с болями разного характера в спине.
В Центре общественного здоровья Минздрава Украины рассказали, как укрепить спину, чтобы предотвратить боль и не тратить массу усилий на восстановление здоровья.
В ЦОЗ сообщили, что по статистике, боль в спине является второй причиной обращения за медицинской помощью после простуды.
Факторы риска для ее появления следующие:
- малоподвижный образ жизни;
- избыточный вес;
- недостаток сна (меньше 7 часов в сутки);
- долгий стресс;
- плохая осанка или хронические болезни позвоночника.
Уберечь спину от боли помогут регулярные физические упражнения, такие как:
- упражнения на растягивание мышц;
- аэробные нагрузки (ходьба или езда на велосипеде);
- упражнения, стабилизирующие позвоночник.
Для профилактики боли в спине также важно следить за весом тела, отказаться от курения и высыпаться. Специалисты добавили, что желательно избегать и длительного положения сидя. Каким бы удобным и эргономичным не было рабочее кресло, нужно делать перерывы как можно чаще и двигаться.
Чем раньше начать заботиться о своей спине, тем дольше она будет здоровой.
Ранее "Страна" рассказывала, что при хронических болях в спине может помочь йога.
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