Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего винничанина, который путем обмана завладел денежными средствами банка в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.

Как сообщалось ранее, человек, с целью завладения денежными средствами, разработал и реализовал мошенническую схему кредитования бизнеса. Схема заключалась в поэтапном создании обществ для получения от банковского учреждения кредитов и в дальнейшем, путем банкротства, заключения следующих кредитных договоров для реструктуризации предыдущих.



На самом деле, не имея целью выполнения взятых на себя обязательств, злоумышленник в течение 2011-2016 годов вывел со счетов подконтрольных обществ около 11,5 млн грн и распорядился ими по своему усмотрению.



Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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