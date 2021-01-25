Глубина Кракенового моря на самой большой луне Сатурна - Титане - должна превосходить 300 метров. К такому выводу пришла группа международных астрономов в результате исследования. Ученые сравнили глубину моря с высотой здания Крайслер Билдинг в Нью-Йорке (319 метров). Об этом сообщает портал Space.

По данным астрономов, датчик миссии Cassini от NASA даже не смог достигнуть его дна из-за слишком большой глубины моря.

Отмечается, что в 2014 году, согласно предварительным данным, считалось, что глубина Кракенового моря составляет не менее 35 метров. Уже согласно новым данным, эта цифра превышает предыдущие данные по меньшей мере в 10 раз.

По словам астрономов, понимание глубины и состава этого моря постепенно раскрывает больше о таинственной химии самого Титана, где на поверхности озер и рек преобладают газы, такие как этан и метан.

Также ученые отмечают, что если разместить Кракеновое море на Земле, оно бы охватило все пять Великих озер Северной Америки.

Ранее "Страна" писала о том, что астрономы объявили о начале нового цикла активности Солнца.

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