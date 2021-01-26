Японские исследователи создали робота, который поможет фермерам, занимающимся выращиванием фруктов. Автоматическое устройство оснащено искусственным интеллектом и способно собирать яблоки и груши практически так же, как это делают люди.

Об этом сообщает японское издание NHK.

Машина имеет три "пальца", которыми берет фрукт. Робот установлен на автономном гольфкаре. Искусственный интеллект определяет, созрел ли фрукт для сбора, по цвету и другим параметрам. На то, чтобы собрать один фрукт, робот тратит примерно 11 секунд - почти как человек.

Один из специалистов Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований намерен усовершенствовать этого робота, чтобы снизить нагрузку на фермеров. Он надеется, что сельским хозяйством заинтересуется больше молодежи, поскольку фермеры, которые выращивают фрукты, стареют, а рабочих рук при этом не хватает.

Ранее мы писали, что норвежская компания создала подводного "робота-змея".

Также рассказывали, что исследователи из Италии и Бельгии научили робота балансировать на двух ногах и проходить по узкому мосту.