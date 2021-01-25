В польском городе Отвоцк гражданина Украины не пустили домой после того, как стало известно, что он заболел Covid-19. Разрешить этот конфликт помогли сотрудники полиции.

Об этом информирует издание Wnp.pl.

В минувшую субботу, 23 января, к полицейским обратился украинец, который пожаловался, что его с вещами выставили на улицу. По его словам, он травмировался на работе и попал в больницу, где медики сделали ему тест на коронавирус, который подтвердил наличие инфекции. Позже мужчину доставили домой на "скорой", чтобы там он провел самоизоляцию.

Больной украинец оповестил владельца квартиры о своем диагнозе и тот попросил его собрать вещи и подождать на улице, пока за ним приедут и отвезут к другому месту самоизоляции. Однако никто за ним не приехал, а в квартиру украинца уже не пустили.

После беседы полицейских с владельцем квартиры украинец все-таки смог попасть домой. Все, кто живет рядом с ним, теперь также находятся на самоизоляции.

Напомним, правительство Польши отменило правило десятидневной самоизоляции, действующее в стране с конца 2020 года, для людей, которые возвращаются из-за границы. Для того, чтобы не соблюдать карантин, въезжающие в страну должны предоставить отрицательный тест на Covid-19.

Тем временем в Украине за последние сутки выявили всего 2 516 случаев коронавирусной болезни.