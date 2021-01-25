В период с 2006 по 2015 год ученые наблюдали резкое сокращение видового разнообразия шмелей и пчел. Сейчас видов этих насекомых примерно на 25% меньше, чем было до 1990 года.

Результаты исследования об исчезновении видов, проведенное аргентинскими учеными, опубликованы в журнале One Earth.

Экологи изучили данные, собранные участниками проекта Global Biodiversity Information Facility (GBIF), и проследили, как менялось видовое разнообразие пчел и шмелей с 1950-х по 2020 год. Как оказалось, численность пчел из семейства галиктид снизилась на 17%, а редких насекомых из семейства мелиттид, которые обитают на севере и востоке Африки, стало меньше на 40%. Численность диких пчел в Северной Америке уменьшилась примерно на треть, а их домашних сородичей и шмелей стало еще меньше.

Кроме того, специалисты проанализировали, как часто разные виды пчел и шмелей упоминались в записях натуралистов за каждый год. Выяснилось, что за последние три десятилетия информации стало меньше, несмотря на то, что в исследованиях принимает участие все больше добровольцев, а доступ к системам хранения данных облегчается.

Точные причины вымирания насекомых пока не определены. По предположению специалистов, это связано как с глобальным потеплением, так и с новыми болезнями и паразитами, например, клещами из рода Varroa. Среди возможных факторов также называют вирус деформации крыла и загадочный "синдром разрушения колоний", из‑за которого рабочие особи бросают маток и массово покидают улья.

"С пчелами происходит что‑то непонятное. С ними нужно что‑то делать прямо сейчас. Мы не можем ждать момента, когда будем абсолютно уверены в том, почему они вымирают. Убеждать политиков в необходимости защиты пчел от исчезновения нужно уже сегодня", - заявил один из авторов исследования, биолог из Национального университета Комауэ Эдуардо Саттара.

Как писала "Страна", весной в шести районах Сумской области начали массово гибнуть пчелы. За расследование мора даже взялась полиция.

Мы также приводили прогноз, согласно которому к 2100 году по вине человека могут исчезнуть более 550 видов млекопитающих.