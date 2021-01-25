Мир переживает худший за последнее столетие экономический кризис, который последовал за пандемией коронавируса. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время онлайн выступления на мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня". Об этом сообщает ТАСС.

"Более 2 млн человек умерли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет", - заявил генсек ООН.

По словам Гутерриша, в 2021 году у мира "есть уникальная возможность, чтобы при восстановлении от пандемии Covid-19 перейти от хрупкости к устойчивости". Для этого необходимо, чтобы "правительства, международные организации, частный сектор и гражданское сообщество работали сообща".

"Нашим общим направлением должно быть достижение Целей устойчивого развития", - говорит генсек ООН.

В связи с этим Гутерриш напомнил о своей инициативе Нового социального контракта и Нового глобального договора, которые "позволят создать для всех равные возможности при обеспечении всеобщих прав и свобод".

Согласно данным доклада ООН "Мировое экономическое положение и перспективы", в 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3%, что более чем в два с половиной раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.

Кроме того, Гутерриш предупредил о возможности распада мира на две части во главе с двумя экономиками - Китаем и США.

"Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя величайшими экономиками на Земле, с двумя различными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, дающими нулевую сумму", - сказал он.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение", - призвал генсек.

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