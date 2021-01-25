Американский сервис потокового вещания Disney+, более года назад начавший предупреждать зрителей об "устаревших культурных представлениях" в мультиках, пошел дальше и ограничил по возрасту доступ к некоторым классическим работам студии. Теперь юные зрители младше семи лет не смогут посмотреть мультфильмы "Дамбо" (1941 года), "Питер Пэн" (1953 года), "Коты-аристократы" (1970 года), а также фильм "Швейцарская семья Робинзонов" (1960 года).

Об этом пишет издание Daily Mail.

Картины заблокированы в детских аккаунтах из‑за расовых стереотипов. Так, в "Питере Пэне" есть племя индейцев, которых называют краснокожими. В "Котах-аристократах" сиамская кошка Шун Гон изображена с раскосыми глазами и выступающими вперед зубами, что выглядит карикатурой на восточноазиатские народы.

"Швейцарская семья Робинзонов" провинилась тем, что в ней показывают пиратов с желтыми и коричневыми лицами. А мультфильму "Дамбо" досталось за высмеивание афроамериканских рабочих на южных плантациях.

Для взрослых картины пока остаются доступны, но сопровождаются дисклеймером: "Эта программа включает негативные изображения и/или жестокое обращение с людьми или культурами. Эти стереотипы были ошибочны тогда и ошибочны сейчас".

Ранее "Страна" сообщала, что американские студии Disney и Pixar впервые выпустили мультфильм главным героем геем.

Мы также рассказывали о том, что к отбору на "Оскар" теперь не допустят фильмы без участия темнокожих и представителей ЛГБТ.