Президент сегодня, 25 января, обратился к украинцам в коротком видеообращении. Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла положительных результатов от локдауна, который закончился сегодня.

"В отличие от европейских стран, у нас не случилось вспышки инфекции, и это самое главное. Более того, выздоровевших было больше, чем заболевших", - заявил он.

Зе сказал, что сейчас 70% койко-мест в стране свободны.

"Мы не закрывали городов, действовал транспорт, мы не вводили комендантский час", - напомнил Зеленский. Также он пообещал уже в феврале начать вакцинацию украинцев.

"Уже в феврале начнется вакцинация... В Украину поступит один миллион доз. Первый миллион - от ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время", - пообещал президент, но не уточнил, от какой.

Ранее "Страна" проанализировала статистику по ковиду во время локдауна. Главной причиной улучшения статистики стало уменьшение количества ПЦР-тестов.

Также известно, что "зависли" поставки в Украину китайской вакцины CoronaVac - она показала низкую эффективность. В Минздраве говорили, что скоро могут начаться поставки вакцины Pfizer. Однако все может измениться.