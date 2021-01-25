НАК "Нафтогаз Украины" откладывает обнародование цены газ в январе для производителей тепловой энергии в рамках специальных обязанностей (ПСО). Данное решение опубликуют после завершения текущих переговоров между государственными органами, Ассоциацией городов Украины и представителями производителей тепла.

Об этом говорится в пресс-релизе НАК, опубликованном в понедельник, 25 января.

"О возобновлении публикации и обнародовании цены газа на январь 2021 года для производителей тепловой энергии мы сообщим, как только переговоры будут завершены", - говорится в пресс-релизе.

Также НАК напомнили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года, с учетом изменений цен на европейских газовых хабах.

Отметим, что правительство Украины в апреле 2020 года продлило до 1 мая 2021 года возложение на "Нафтогаз" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии.

Напомним, с 1 января 2021 года "Нафтогаз" почти на гривну - до 7,22 гривен за куб поднял ценник на газ (с НДС, но без учета стоимости распределения). Это на 14% больше цены за декабрь - 6,33 гривен за куб. "Страна" разбиралась, почему снова резко подорожал газ.

Также мы рассказывали топ-менеджерам "Нафтогаза" в 2021 году поднимут зарплату более чем в 1,5 раза.